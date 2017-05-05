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14:41 (мск), источник: dostup1.ru

Похититель людей из Осетии задержан в Челябинске после 17 лет в бегах

Мужчина работал на стройке и обзавелся сожительницей, пока его сообщник отбывал наказание.

Преступник из федерального розыска задержан в Челябинске после 17 лет жизни в бегах — 48-летний мужчина в конце 90-х ради выкупа похитил четырех жителей Цхинвала (Южная Осетия), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 5 мая, Калининский райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу 48-летнего уроженца Северной Осетии. Мужчина 17 лет находился в федеральном розыске за похищение четырех жителей Цхинвала. В 1999 году в составе преступной группы злоумышленник, применяя оружие, увозил людей в неустановленное место. Заложников избивали, а с их родственников требовали выкуп. Двум похищенным удалось сбежать и обратиться за помощью в органы правопорядка.

«Информация о местонахождении лица поступила от коллег из Осетии. Нами он был задержан. Его личность подтвердилась. Уголовное дело было возобновлено. На допросе мужчина признал вину частично, отрицая некоторые детали. Рассказал, что все это время жил в Челябинске, неофициально подрабатывал на стройке, а при задержании полицией представлялся вымышленными именами. В настоящее время он арестован», — рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Алексей Неваленный.

Еще в 2000 году мужчине было предъявлено обвинение по пунктам «а, г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). Его сообщник уже успел отбыть наказание за совершенное преступление с местах лишения свободы. В ближайшее время будет решен вопрос об экстрадиции задержанного в Осетию.

Следователям обвиняемый признался, что пошел на похищение людей из-за сложного материального положения и долгов, образовавшихся после смерти его партнера по бизнесу, из-за того, что ему не заплатили за товар. Родственников заложников злоумышленник вынуждал влиять на людей, которые должны были ему денег.

Ольга Плеханова.

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