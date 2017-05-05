Сбитый автомобилем в Уренском районе Нижегородской области лось остался в живых.

По информации госохотнадзора Нижегородской области, ЧП произошло 29 апреля на 227 км автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

«По прибытии на место я увидел стоящий на обочине дороги новый автомобиль AUDI Q7 со значительными повреждениями от столкновения с диким животным. У автомобиля разбиты правая фара, бампер и лобовое стекло, повреждено правое крыло, правая передняя дверь. Водитель, к счастью, не пострадал. Прибывшие на место работники ГИБДД оформляли протокол осмотра места происшествия», — рассказал о происшествии начальник отдела Краснобаковского охотничьего отдела ГКУ НО «Центр охраны животного мира» Николай Плотников.

По его словам, молодой лось в это время лежал на обочине трассы рядом с проезжей частью.

«Когда мы подошли к животному ближе, чтобы осмотреть его, лось неожиданно для всех собравшихся на месте ДТП встал с земли и скрылся без признаков увечья. К счастью, в данном случае ситуация завершилась относительно благополучно для всех участников ДТП, что бывает отнюдь не всегда», — подчеркнул Николай Плотников.

По данным комитета госохотнадзора Нижегородской области, всего с начала года в регионе зарегистрировано 7 случаев ДТП с участием диких животных. В госохотнадзоре подчеркнули, что избежать столкновений с диким зверем на дорогах можно, если соблюдать скоростной режим, особенно на участках дорог, где размещены специальные дорожные знаки «Дикие животные», однако и на других дорогах, расположенных рядом с лесом, необходимо быть крайне осторожными и соблюдать ограничения скорости.

Напомним, первый в 2017 году факт гибели лося в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Нижний Новгород — Саратов» был зафиксирован в Шатковском районе в январе.

Согласно информации, водитель автомобиля скрылся с места ДТП.