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14:33 (мск), источник: Publika.md

Полиция просит помощи граждан: разыскивается подозреваемый

Молодого человека, причастного к краже золотой цепочки стоимостью 22 тысячи леев, разыскивает полиция столичного сектора Буюканы.

Источник: Publika.md

Жертвой преступления стала 50-летняя женщина. Начато уголовное дело Подозреваемому грозит от пяти до 7 семи лет лишения свободы.

Полиция обращается к тем, кто узнал человека, изображенного на видео, или знает что-либо о его местонахождении, с просьбой сообщить об этом по номерам 0 6691 50 993 / 0 793 33 225. Конфиденциальность источнику информации гарантируется.

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