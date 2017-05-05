Полиция просит помощи граждан: разыскивается подозреваемый
Молодого человека, причастного к краже золотой цепочки стоимостью 22 тысячи леев, разыскивает полиция столичного сектора Буюканы.
Молодого человека, причастного к краже золотой цепочки стоимостью 22 тысячи леев, разыскивает полиция столичного сектора Буюканы.
Жертвой преступления стала 50-летняя женщина. Начато уголовное дело Подозреваемому грозит от пяти до 7 семи лет лишения свободы.
Полиция обращается к тем, кто узнал человека, изображенного на видео, или знает