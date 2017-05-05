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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе мусоровоз провалился в глубокую лужу

Неприятный инцидент случился в Сипайлово.

В Уфе во дворе жилого дома по улице Гагарина 66/2 мусоровоз колесом въехал в яму, залитую водой.

Фото и видео с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». Позже выяснилось, что авария случилось из-за внештатной ситуации на магистрали холодного водоснабжения. Судя по всему, водитель грузовика попросту не заметил глубокой ямы из-за огромной лужи во дворе.

К счастью, никто не пострадал. На месте коммунальной аварии уже работают специалисты ЖЭУ № 84.

— Это у нас во дворе случилось. Мы стараемся по этой дороге не ездить, там вечно асфальт разбит и лужи — себе дороже, — прокомментировала видео одна из жительниц Сипайлово.

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