Начальнику отдела Нижегородской таможни продлен срок домашнего ареста

Начальнику отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни Приволжского таможенного управления продлен срок домашнего ареста, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения обвиняемому в получении взятки. По мнению следствия, расследование уголовного дела представляет особую сложность, необходимо провести большое число трудоемких экспертиз и допросов. И на это время обвиняемый должен оставаться под домашним арестом.

Подсудимый и его защитник не возражали относительно заявленного ходатайства. Срок ареста продлен по 11 июля включительно.