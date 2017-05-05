Начальнику отдела Нижегородской таможни продлен срок домашнего ареста
Срок ареста продлен по 11 июля.
Срок ареста продлен по 11 июля.
Начальнику отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни Приволжского таможенного управления продлен срок домашнего ареста, сообщает
Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения обвиняемому в получении взятки. По мнению следствия, расследование уголовного дела представляет особую сложность, необходимо провести большое число трудоемких экспертиз и допросов. И на это время обвиняемый должен оставаться под домашним арестом.
Подсудимый и его защитник не возражали относительно заявленного ходатайства. Срок ареста продлен по 11 июля включительно.