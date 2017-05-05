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15:02 (мск), источник: Publika.md

ДТП в столице: маршрутка столкнулась с троллейбусом

В столице произошло ДТП, возле Маратона столкнулись маршрутка и троллейбус. Фото с места события опубликовали очевидцы в Facebook.

Источник: Publika.md

Пользователи соцсети предполагают, что водитель маршрутного такси 186 не уступил дорогу троллейбусу, пытаясь быстро проехать, но не успел.

Водитель маршрутки утверждает, что стоял на месте.

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