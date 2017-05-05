ДТП в столице: маршрутка столкнулась с троллейбусом
В столице произошло ДТП, возле Маратона столкнулись маршрутка и троллейбус. Фото с места события опубликовали очевидцы в Facebook.
В столице произошло ДТП, возле Маратона столкнулись маршрутка и троллейбус. Фото с места события опубликовали очевидцы в Facebook.
Пользователи соцсети предполагают, что водитель маршрутного такси 186 не уступил дорогу троллейбусу, пытаясь быстро проехать, но не успел.
Водитель маршрутки утверждает, что стоял на месте.