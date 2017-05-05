43-летняя женщина обвиняется в торговле девушками
Жительница Прикамья организовала преступную группировку, которая обманом заманивала девушек за границу, где вынуждала их заниматься проституцией.
Жительница Прикамья организовала преступную группировку, которая обманом заманивала девушек за границу, где вынуждала их заниматься проституцией.
Перед судом предстанет 43-летняя жительница Чайковского, которая обвиняется в торговле людьми.
Как сообщает краевая прокуратура, обвиняемая в начале 2013 года организовала преступную группу из семи человек. Члены группировки находили в Прикамье и Челябинской области девушек, желающих работать за границей. Злоумышленники предлагали им интересную работу в Королевстве Бахрейн. Однако на самом деле потерпевших вынуждали заниматься проституцией.
Деятельность группировки была пресечена лишь в конце марта 2016 года. За все время работы группировки злоумышленники получили не менее четырех млн рублей. Ими было завербовано и продано 23 женщины.
Выйти на след группы удалось благодаря девушке, которая сбежала из плена и сообщила обо всем правоохранительным органам.
Обвиняемая заключила досудебное соглашение. Ее дело было выделено в отдельное производство.
Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы находится в стадии расследования.