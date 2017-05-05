43-летняя женщина обвиняется в торговле девушками

Перед судом предстанет 43-летняя жительница Чайковского, которая обвиняется в торговле людьми.



Как сообщает краевая прокуратура, обвиняемая в начале 2013 года организовала преступную группу из семи человек. Члены группировки находили в Прикамье и Челябинской области девушек, желающих работать за границей. Злоумышленники предлагали им интересную работу в Королевстве Бахрейн. Однако на самом деле потерпевших вынуждали заниматься проституцией.



Деятельность группировки была пресечена лишь в конце марта 2016 года. За все время работы группировки злоумышленники получили не менее четырех млн рублей. Ими было завербовано и продано 23 женщины.



Выйти на след группы удалось благодаря девушке, которая сбежала из плена и сообщила обо всем правоохранительным органам.



Обвиняемая заключила досудебное соглашение. Ее дело было выделено в отдельное производство.



Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы находится в стадии расследования.