Полиция Екатеринбурга разыскивает родителей найденной прохожими девочки

О том, что маленькая девочка находилась без сопровождения взрослых, в отдел полиции сообщили очевидцы. Малышка была одета в болоньевые штаны на подтяжках на голое тело, кофточка и сапожки на босую ногу. Граждане, обнаружившие девочку, одели ее потеплее. На вид девочке 2 — 2,5 года, она легко идет на контакт и говорит слова: мама и папа.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, звонок поступил в дежурную часть около 14.00. По сообщению прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних территориального отдела внутренних дел.

«Полиция Екатеринбурга обращается к законным представителям ребенка, а также гражданам, которые обладают информацией о личности и (либо) местонахождении родителей найденной девочки, сообщайте информацию по телефонам: (343) 356−42−13 (дежурная часть), 356−43−54, 8−999−368−14−07 (отделение по делам несовершеннолетних)», — отмечают в ведомстве.