Спасатели сняли с козырька балкона жительницу Миасса

В Миассе (Челябинская область) спасатели сняли с козырька балкона женщину — пенсионерка не нашла ключи от квартиры и решила войти в нее через окно подъезда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы.

Сегодня местные жители вызвали спасателей на проспект Автозаводцев, сообщив, что на козырьке балкона, на уровне третьего этажа, сидит женщина и просит о помощи.

«По прибытию на место спасатели по приставной лестнице поднялись к женщине, аккуратно, с сопровождением, спустили ее на землю», — рассказал ответственный за связи со СМИ Миасского спасотряда Дмитрий Головин.

Выяснилось, что 56-летняя горожанка не нашла ключи от квартиры и попробовала перебраться на балкон из окна подъезда, но застряла на козырьке.