Спасатели сняли с козырька балкона жительницу Миасса
Женщина потеряла ключи от квартиры и решила войти через окно в подъезде.
Женщина потеряла ключи от квартиры и решила войти через окно в подъезде.
В Миассе (Челябинская область) спасатели сняли с козырька балкона женщину — пенсионерка не нашла ключи от квартиры и решила войти в нее через окно подъезда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Сегодня местные жители вызвали спасателей на проспект Автозаводцев, сообщив, что на козырьке балкона, на уровне третьего этажа, сидит женщина и просит о помощи.
«По прибытию на место спасатели по приставной лестнице поднялись к женщине, аккуратно, с сопровождением, спустили ее на землю», — рассказал ответственный за связи со СМИ Миасского спасотряда Дмитрий Головин.
Выяснилось, что 56-летняя горожанка не нашла ключи от квартиры и попробовала перебраться на балкон из окна подъезда, но застряла на козырьке.