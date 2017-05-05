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15:57 (мск), источник: РИА Крым

Замглавы управления земконтроля Севастополя задержан за взятку в 300 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 май — РИА Новости (Крым). Заместитель начальника управления земельного контроля Севастополя задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, летом 2015 года чиновник узнал о том, что его подчиненные планируют провести проверку собственника участка по улице Качинский тупик, который нарушил строительные нормы при возведении частного дома.

После этого замначальника управления предложил адвокату, представляющему интересы владельца участка, передать ему 1 млн рублей за занижение объема допущенных при постройке дома нарушений, а также за пассивную позицию представителя управления земельного контроля в суде в ходе рассмотрения соответствующего иска о понуждении к сносу возведенного дома. Указанные требования адвокат довел до собственника участка.

«В период с сентября 2015 года по август 2016 года замначальника управления земельного контроля города Севастополя через посредника-адвоката получил часть требуемой им взятки в сумме 300 тысяч рублей за совершение им незаконных действий. В ходе тщательной проверки сведений, поступивших в правоохранительные органы, причастность вышеуказанных лиц к совершению преступлений подтвердилась», — говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного управления и УФСБ России по РК и Севастополю задержали чиновника. Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также задержан адвокат адвокатской палаты Севастополя. В отношении него возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве.

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