Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Косачев счел контроль США над портами РФ объявлением войны Москве
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Это очень жестоко": Дана Борисова о лечении в Таиланде
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
16:38 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани задержали организаторов незаконных банковских операций на 18 млн рублей

В Краснодрском крае в незаконной банковской деятельности заподозрили трех мужчин и женщину.

По версии следствия, чтобы получить финансовую выгоду от незаконной банковской деятельности с декабря 2014 года члены преступной группы создавали и приобретали фиктивные коммерческие организации. Руководителями фирм выступали участники группировки и номинальные лица. Потом соучастники и номинальные директора фирм открывали в банках расчетные счета, которые контролировали с помощью системы документооборота и платежей «Клиент-Банк», сообщает пресс-служба СК РФ.

Злоумышленники предоставляли клиентам сведения, необходимые для перечисления денег на подконтрольные банковские счета с помощью фиктивных сделок. После этого деньги поступали в оборотный капитал нарушителей, которые становились их держателями и распорядителями, вели учет. Деньги обналичивали или распределяли по другим подконтрольным банковским счетам и затем передавались заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций и выдачу наличных превысила 18 млн рублей. Возбудили уголовное дело по п. а, б ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организации преступного сообщества и участие в нем). Фигурантами уголовного дела являются трое мужчин и одна женщина в возрасте от 28 до 46 лет.

Организатор и трое участников задержаны, рассматривается вопрос о заключении фигурантов под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
Эксперты ОЗХО и ООН приступили к расследованию химатаки в Идлибе
Россия проигрывает Швеции после первого периода матча ЧМ
События недели в фотографиях
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь