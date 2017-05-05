На Кубани задержали организаторов незаконных банковских операций на 18 млн рублей

По версии следствия, чтобы получить финансовую выгоду от незаконной банковской деятельности с декабря 2014 года члены преступной группы создавали и приобретали фиктивные коммерческие организации. Руководителями фирм выступали участники группировки и номинальные лица. Потом соучастники и номинальные директора фирм открывали в банках расчетные счета, которые контролировали с помощью системы документооборота и платежей «Клиент-Банк», сообщает пресс-служба СК РФ.

Злоумышленники предоставляли клиентам сведения, необходимые для перечисления денег на подконтрольные банковские счета с помощью фиктивных сделок. После этого деньги поступали в оборотный капитал нарушителей, которые становились их держателями и распорядителями, вели учет. Деньги обналичивали или распределяли по другим подконтрольным банковским счетам и затем передавались заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций и выдачу наличных превысила 18 млн рублей. Возбудили уголовное дело по п. а, б ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организации преступного сообщества и участие в нем). Фигурантами уголовного дела являются трое мужчин и одна женщина в возрасте от 28 до 46 лет.

Организатор и трое участников задержаны, рассматривается вопрос о заключении фигурантов под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.