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16:06 (мск), источник: Вести Иркутск

Пропавшую в Ленинском районе Иркутска шестилетнюю девочку нашли

Полицейские за полчаса разыскали пропавшую в Ленинском районе Иркутска шестилетнюю девочку. В дежурную часть обратилась её мама.

Она рассказал, что утром дочь пропала — ушла из садоводства «6-я пятилетка» и не вернулась. На поиски отправились 70 стражей правопорядка. Оказалось, маленькая иркутянка решила погулять с собаками. Вместе с питомцами ребёнка нашёл участковый.

— При патрулировании одно из улиц мы обнаружили девочку живой и здоровой — просто гуляла с собаками. Девочка улыбается, довольная. Претензий ни к кому не имеет, — говорит участковый уполномоченный отдела полиции № 4 МВД России «Иркутское» Денис Уваров.

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