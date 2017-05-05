Пропавшую в Ленинском районе Иркутска шестилетнюю девочку нашли

Она рассказал, что утром дочь пропала — ушла из садоводства «6-я пятилетка» и не вернулась. На поиски отправились 70 стражей правопорядка. Оказалось, маленькая иркутянка решила погулять с собаками. Вместе с питомцами ребёнка нашёл участковый.

— При патрулировании одно из улиц мы обнаружили девочку живой и здоровой — просто гуляла с собаками. Девочка улыбается, довольная. Претензий ни к кому не имеет, — говорит участковый уполномоченный отдела полиции № 4 МВД России «Иркутское» Денис Уваров.