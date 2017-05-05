Против бывшего вице-губернатора Петербурга возбудили новое дело

Оганесян в 2014 году, по данным следствия, похитил более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло для «Зенит-Арены». СК ранее предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве.

Теперь Оганесян заподозрен в получении взятки от гендиректора фирмы «СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) № 5» Василия Сливкина. По делу также проходят вероятные посредники — главный экономист «СЭМ № 5» Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется).

«По данным следствия, в 2015 году Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по… художественной подсветке и наружному освещению стадиона», — говорится в сообщении.

Кирилл Сливкин и Хрипунов уже задержаны, решается вопрос об аресте. Оганесян и Василий Сливкин являются обвиняемыми по другим уголовным делам и находятся под стражей.