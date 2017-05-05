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16:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Тела погибших при крушении вертолета «Робинсон» доставили в Уфу

Сейчас с родственниками работают психологи.

Сегодня, 5 мая, в 15.35 башкирскую столицу доставили тела жертв авиакатастрофы в Белорецком районе.

Чтобы организовать процедуру, пришлось подключить авиацию: там, куда рухнул «Робинсон» — непроходимые леса, поэтому на место ЧП спускались парашютисты. Тела доставили вертолетом МИ-8.

— Поисково-спасательные работы завершены. Сейчас с родственниками погибших работают психологи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

Напомним, вечером 4 мая вертолет, который облетал территорию на предмет обнаружения лесных пожаров, потерпел крушение. Все, кто был на борту — трое человек — погибли.

По факту уже возбудили уголовное дело, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства ЧП. Рассматриваются 4 версии происшествия: технические неисправности машины, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

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