Очевидцы сообщают о бензиновых пятнах на поверхности реки Дон
5 мая в районе Буденновского проспекта в Ростове на поверхности воды реки Дон жители заметили большие радужные разводы.
5 мая в районе Буденновского проспекта в Ростове на поверхности воды реки Дон жители заметили большие радужные разводы.
Судя по снимкам, опубликованным в интернете, бензиновое пятно достигает размеров 1×2 метра. Происхождение пятна на данный момент неизвестно.
Напомним, что в апреле нынешнего года Дон уже очищали от большого масляного пятна площадью около 40 кв. м.