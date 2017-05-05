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16:52 (мск), источник: Деловое сообщество

Очевидцы сообщают о бензиновых пятнах на поверхности реки Дон

5 мая в районе Буденновского проспекта в Ростове на поверхности воды реки Дон жители заметили большие радужные разводы.

Судя по снимкам, опубликованным в интернете, бензиновое пятно достигает размеров 1×2 метра. Происхождение пятна на данный момент неизвестно.

Напомним, что в апреле нынешнего года Дон уже очищали от большого масляного пятна площадью около 40 кв. м.

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