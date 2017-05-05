Очевидцы сообщают о бензиновых пятнах на поверхности реки Дон

Судя по снимкам, опубликованным в интернете, бензиновое пятно достигает размеров 1×2 метра. Происхождение пятна на данный момент неизвестно.

Напомним, что в апреле нынешнего года Дон уже очищали от большого масляного пятна площадью около 40 кв. м.