Воронежский суд отпустил бизнесмена Александра Енина из СИЗО под домашний арест

В судебном заседании следователи настаивали на том, чтобы суд оставил Александра Енина под стражей. Защита коммерсантов просила смягчить им меру пресечения на домашний арест. Адвокаты аргументировали свою позицию тем, что Енины возместили ущерб государству, причиненный махинациями с налогами. В настоящий момент суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста и содержания в СИЗО Виктора Енина.

По версии следствия, Енины незаконно получили возмещение НДС из бюджета на сумму более 29 млн рублей. Оказавшись под арестом, бизнесмены полностью возместили ущерб, причиненный своими действиями. Данную информацию подтверждали в СУ СКР по региону, сообщив о поступлении средств на счет ведомства в размере 29 млн рублей «от 36-летнего обвиняемого». Позже от него поступил второй платеж на сумму свыше 300 тыс. рублей.

По версии следствия, директор ООО «Орбита» вместе с его владельцами Александром и Виктором Ениными провел мошенническую схему в октябре 2012 года. Они предоставили в налоговую службу ложные сведения о покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе. В декларации по НДС за 3 квартал 2012 года содержались фиктивные данные и у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более 29 млн рублей, поясняли в СУ СКР по региону.

Полученными от государства деньгами владельцы фирмы «Орбита» и ее директор распорядились по своему усмотрению. Силовики задержали их марте 2017 года после возбуждения дела о мошенничестве.

Александр Енин считается крупным воронежским бизнесменом. Он известен как владелец и директор индустриального парка «Перспектива». Также Енины владеют крупным мебельным бизнесом. Речь идет о компании «КДМ-опт», расположенной в Семилукском районе.