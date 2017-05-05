Заведующая калининградской больницы подделывала медкарты пациентов ради премий

Женщину обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Судом установлено, что с 1 декабря 2015 года по 1 марта 2016 года заведующая одним из отделений городской больницы вписывала в стационар больных, которых там на самом деле не было.

«Таким образом подсудимая стремилась выполнить статистический план по занятости стационарных койко-мест, поскольку от этого зависел план финансирования больницы и стимулирующие выплаты заведующему отделения и медицинскому персоналу», — отметили в пресс-службе суда.

В результате территориальному фонду обязательного медицинского страхования был нанесён материальный ущерб.

В суде женщина признала свою вину. Благодаря этому и тому, что у неё на иждивении находятся двое детей, суд назначил виновной штраф в размере 50 000 рублей. Кроме того, женщина должна будет возместить 276 884 рубля 20 копеек ущерба.