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21:13 (мск), источник: РИА Новости

Жители Омска задержали пьяного водителя, сбившего двух пешеходов на «зебре»

ОМСК, 5 мая — РИА Новости. Прохожие в Омске задержали до приезда полицейских водителя с признаками опьянения, который вечером в пятницу сбил на пешеходном переходе двух человек, сообщает УМВД по региону.

Источник: РИА Новости

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Карла Маркса поступило в дежурную часть ГИБДД около 17.00 по местному времени (14.00 мск). Прибывшие на место госавтоинспекторы предварительно установили, что водитель автомобиля «Лада Приора» мужчина 1985 года рождения с признаками опьянения сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

«После совершения ДТП водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан гражданами. В результате пешеходы — 56-летний мужчина и 57-летняя женщина — доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина в 2016 году был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Омская полиция выразила благодарность неравнодушным прохожим, которые оказали реальную помощь в задержании правонарушителя.

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