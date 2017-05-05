Нетрезвый омич на «Приоре» сбил на переходе пожилую пару

5 мая около 17:00 произошло серьезное ДТП на проспекте Маркса, виновником которого стал нетрезвый водитель. 32-летний мужчина за рулем «Лады Приора» в районе дома № 85 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого он попытался скрыться с места аварии, но был задержан неравнодушными омичами.

По предварительным данным, водитель был пьян. Более того, в 2016 году его лишили права управления транспортным средством на 18 месяцев. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Оба пешехода — 56-летний мужчина и 57-летняя женщина — получили травмы и были доставлены в больницу. Пенсионеры, вероятно, являются супружеской парой.

— Омская полиция выражает благодарность не оставшимся в стороне гражданам и оказавшим реальную помощь в задержании правонарушителя, — добавили в ГАИ.

Подробности ДТП появились в паблике «Аварийный Омск».

— Сразу же остановился мужчина на «Ниссан Альмера». Выбежал, стал оказывать первую помощь пострадавшим. Когда приехала скорая, женщину туда погрузили. У дедушки травмы вроде несерьезные, — пишут очевидцы.