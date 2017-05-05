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18:05 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове во время торжественных мероприятий ко Дню Победы скончался ветеран ВОВ

5 мая в Ростове скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов прокуратуры Виктор Спиридонович Ковтун, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Виктор Спиридонович возглавлял команду ветеранов, принимавших участие в торжественных мероприятиях по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Внезапно ему стало плохо — не выдержало сердце. Ветеран умер в день своего рождения, 5 мая ему исполнилось 92 года.

С 1943 по 1949 годы Виктор Спиридонович Ковтун проходил военную службу в Красной и Советской Армии, участвовал в Курской битве, являлся инвалидом Великой Отечественной войны. За мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды. После окончания Ростовской юридической школы с 1953 года в течение 34 лет служил в прокуратуре Пролетарского района области, на пенсии продолжал напутствовать и поддерживать молодых сотрудников.

Коллектив прокуратуры Ростовской области скорбит в связи с уходом Виктора Спиридоновича Ковтуна. «Городской репортер» также выражает соболезнования родным.

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