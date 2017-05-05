Из-за сильного ветра в Петербурге пострадали сразу несколько автомобилей

Крупный щит перед съездом на Шафировский проспект был сорван словно бумажный лист. Указатель перекрыл почти всю внешнюю часть кольца. К счастью, автомобили под удар не попали.

А вот пробка на КАД и подъездах к магистрали растянулась, в общей сложности, на шесть километров.

Еще не повезло жителям внутриквартальных территорий. Сразу несколько машин стали жертвами сильного ветра — причем, в разных районах. Так, во дворе дома № 134 по проспекту Энгельса он сорвал с крыши многоэтажки кровельные листы — они рухнули на припаркованные внизу иномарки.

Досталось и автомобилям на проспекте Испытателей, 21. Вырванные с корнем балконные рамы повредили несколько машин.