Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Косачев счел контроль США над портами РФ объявлением войны Москве
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Американские пули "сжирают" стволы украинских снайперов – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Это очень жестоко": Дана Борисова о лечении в Таиланде
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
18:42 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Из-за сильного ветра в Петербурге пострадали сразу несколько автомобилей

Ветер сегодня доставил немало хлопот водителям. Его порывов, к примеру, не выдержала массивная информационная конструкция на Кольцевой автодороге.

Крупный щит перед съездом на Шафировский проспект был сорван словно бумажный лист. Указатель перекрыл почти всю внешнюю часть кольца. К счастью, автомобили под удар не попали.

А вот пробка на КАД и подъездах к магистрали растянулась, в общей сложности, на шесть километров.

Еще не повезло жителям внутриквартальных территорий. Сразу несколько машин стали жертвами сильного ветра — причем, в разных районах. Так, во дворе дома № 134 по проспекту Энгельса он сорвал с крыши многоэтажки кровельные листы — они рухнули на припаркованные внизу иномарки.

Досталось и автомобилям на проспекте Испытателей, 21. Вырванные с корнем балконные рамы повредили несколько машин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+19°
переменная облачность
748 мм рт. ст.
нормальное
100 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
Эксперты ОЗХО и ООН начали расследование инцидента в Хан-Шейхуне
Россия проигрывает Швеции после второго периода матча ЧМ
События недели в фотографиях
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь