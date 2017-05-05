Одесские полицейские искали бомбу на рынке «Привоз», эвакуировали около 500 человек

В Одессе правоохранители после получения анонимного сообщения о минировании обследовали рынок «Привоз» на наличие взрывчатки, в результате проверки взрывоопасных веществ обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«По состоянию на 14:05. В ходе обследования территории рынка “Привоз” взрывных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий были эвакуированы около 500 человек», — говорится в сообщении.

Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании.

Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, В Одессе неизвестные сообщили о минировании рынка «Привоз».