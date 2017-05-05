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20:04 (мск), источник: 112.ua

Одесские полицейские искали бомбу на рынке «Привоз», эвакуировали около 500 человек

Работники полиции еще не устанавливали личность злоумышленника, который сообщил о ложном минировании.

В Одессе правоохранители после получения анонимного сообщения о минировании обследовали рынок «Привоз» на наличие взрывчатки, в результате проверки взрывоопасных веществ обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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«По состоянию на 14:05. В ходе обследования территории рынка “Привоз” взрывных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий были эвакуированы около 500 человек», — говорится в сообщении.

Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании.

Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, В Одессе неизвестные сообщили о минировании рынка «Привоз».

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