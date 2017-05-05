Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: полная модель Эшли Грэм полностью обнажилась
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
14События недели в фотографиях
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
20:56 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе директор колледжа отказался от взятки и сдал полиции бизнесмена

В Уфе прокуратура Советского района столицы известила о том, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 34-летнего предпринимателя Фаизхана Шарипова, обвиняемого в покушении на дачу взятки с особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Примечательно, что заявил на взяткодателя в полицию директор колледжа, которому тот предлагал 3 млн рублей за «нужные» показания в суде.

Как следует из материалов дела, Шарипов столь усердно хлопотал по поводу 9 нежилых помещений в центре Уфы общей площадью более 2,6 тысячи кв.м, которые колледж продал ему без согласия минземимущества РБ, как того требовал закон при распоряжении госимуществом.

Когда же минземимущества поставило вопрос о возврате помещений государству, предприниматель попросил директора колледжа не поддерживать в суде исковые требования и содействовать в снятии ареста с имущества. В качестве награды за помощь он пообещал руководителю учебного заведения выплатить 3 млн рублей. Однако тот счел необходимым сообщить о предложении ушлого предпринимателя «куда следует».

При подписании договора купли-продажи имущества Шарипов был задержан с поличным.

Он уже признал вину в совершении преступления и раскаялся.

Уголовное дело скоро будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Уфы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира
Кадыров пообещал содействовать проверке ситуации с геями в Чечне
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону сирийское урегулирование
Четыре страны продлили санкции против граждан России и Украины
Роспотребнадзор сообщил о неизвестном смертельном заболевании
Стивену Сигалу запрещен въезд на Украину
События недели в фотографиях
Спорт
Шведы не сняли проклятие: Россия стартовала с победы на ЧМХ Сборная России продолжила беспроигрышную серию в матчах на чемпионатах мира против Швеции, переиграв скандинавов в серии буллитов
Авто
Оформлены документы на новый российский внедорожник Нижегородская НПФ «Селеста» запатентовала внешность некоего «многофункционального транспортного средства»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь