В Уфе директор колледжа отказался от взятки и сдал полиции бизнесмена

Примечательно, что заявил на взяткодателя в полицию директор колледжа, которому тот предлагал 3 млн рублей за «нужные» показания в суде.

Как следует из материалов дела, Шарипов столь усердно хлопотал по поводу 9 нежилых помещений в центре Уфы общей площадью более 2,6 тысячи кв.м, которые колледж продал ему без согласия минземимущества РБ, как того требовал закон при распоряжении госимуществом.

Когда же минземимущества поставило вопрос о возврате помещений государству, предприниматель попросил директора колледжа не поддерживать в суде исковые требования и содействовать в снятии ареста с имущества. В качестве награды за помощь он пообещал руководителю учебного заведения выплатить 3 млн рублей. Однако тот счел необходимым сообщить о предложении ушлого предпринимателя «куда следует».

При подписании договора купли-продажи имущества Шарипов был задержан с поличным.

Он уже признал вину в совершении преступления и раскаялся.

Уголовное дело скоро будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Уфы.