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22:34 (мск), источник: Newtimes.kz

Бензовоз столкнулся с самосвалом в Костанайской области

В Костанайской области столкнулись бензовоз и самосвал, который перевозил краску. Пострадал один человек, передает motor.kz.

Источник: Newtimes.kz

По данным агенства, ДТП случилось сегодня днём на трассе Костанай — Рудный.

В результате столкновения самосвал перевернулся. Подробности аварии уточняются. По предварительной версии, тяжелые травмы получил один из водителей.

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