Бензовоз столкнулся с самосвалом в Костанайской области
В Костанайской области столкнулись бензовоз и самосвал, который перевозил краску. Пострадал один человек, передает motor.kz.
В Костанайской области столкнулись бензовоз и самосвал, который перевозил краску. Пострадал один человек, передает motor.kz.
По данным агенства, ДТП случилось сегодня днём на трассе Костанай — Рудный.
В результате столкновения самосвал перевернулся. Подробности аварии уточняются. По предварительной версии, тяжелые травмы получил один из водителей.