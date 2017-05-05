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22:36 (мск), источник: Nur.kz

В Атырауской области рушится новая школа за 763 млн тенге

По стенам уже пошли трещины, а крыша слетела от ветра.

В Атырауской области рушится сельская школа, которую сдали всего полгода назад. На строительство ушла колоссальная сумма — 763 миллиона тенге. Но по стенам уже пошли трещины, а крыша не выдержала сильного ветра, сообщает КТК.

Антикоррупционное бюро сейчас проверяет, как расходовались государственные средства.

Эта школа на триста человек — единственная в Атырауской области, построенная по госпрограмме «Нурлы жол». Однако качество, судя по всему, явно не соответствует указанной стоимости.

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«На данный момент школе требуется очень много строительных работ. Эти работы начинаются вот уже. Частично закончили озеленение, 170 саженцев были посажены вокруг школы. Также намечается заново перекрыть полностью спортзал и актовый зал, провести ремонт некоторых помещений, в которых выпал кафель, трещины образовались. И все эти работы будут возобновлены к концу учебного года», — поясняет директор средней школы им. О. Саргунанова Гульнар Сейлханова.

Строительство началось летом 2015-го, за это время сменились два подрядчика. Объект в итоге сдали с опозданием и, похоже, о качестве не заботились.

Не прошло и полугода, а у школы уже снесло ветром крышу. Брусчатка оказалась разбросанной по селу, про озеленение, кажется, вообще забыли.

Вот только подрядчики уверяют: они и так сделали, что могли, и кое-что даже за собственный счет. Мол, чиновники с самого начала обращали внимание не на качество, а на стоимость материалов и работ.

«763 миллиона, которые были выделены, нам не хватило. А нам прямо сказали, что вы заканчиваете работы и сдаете объект, по возможности дополняя своими средствами. Мы сделали все, что было в наших силах для того, чтобы дети учились. Со своего кармана мы еще 160 миллионов вложили», — говорит директор ТОО «Атакент Жылой» Гизат Бисенов.

Но чиновники ни в чем таком не признаются. Более того — настроены решительно. Обещают, что такую школу подрядчики будут перестраивать и только за свой счет.

«Подрядчики будут восстанавливать здание за свой счет, потому что еще не прошли гарантийные сроки. Сейчас на месте работает 25 человек и две единицы техники. А что касается государственного бюджета, то ни копейки выделено не будет!» — заявил сотрудник акимата Атырауской области Еркебулан Сатканбаев.

В антикоррупционном бюро тоже заинтересовались этой стройкой и начали свою проверку. Причиной стали подозрения в растрате государственных денег. Расследование ведут как раз в отношении чиновников — из областного департамента строительства.

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