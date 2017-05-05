В Атырауской области рушится новая школа за 763 млн тенге

Эта школа на триста человек — единственная в Атырауской области, построенная по госпрограмме «Нурлы жол». Однако качество, судя по всему, явно не соответствует указанной стоимости.

В Атырауской области рушится сельская школа, которую сдали всего полгода назад. На строительство ушла колоссальная сумма — 763 миллиона тенге. Но по стенам уже пошли трещины, а крыша не выдержала сильного ветра, сообщает КТК.

«На данный момент школе требуется очень много строительных работ. Эти работы начинаются вот уже. Частично закончили озеленение, 170 саженцев были посажены вокруг школы. Также намечается заново перекрыть полностью спортзал и актовый зал, провести ремонт некоторых помещений, в которых выпал кафель, трещины образовались. И все эти работы будут возобновлены к концу учебного года», — поясняет директор средней школы им. О. Саргунанова Гульнар Сейлханова.

Строительство началось летом 2015-го, за это время сменились два подрядчика. Объект в итоге сдали с опозданием и, похоже, о качестве не заботились.

Не прошло и полугода, а у школы уже снесло ветром крышу. Брусчатка оказалась разбросанной по селу, про озеленение, кажется, вообще забыли.

Вот только подрядчики уверяют: они и так сделали, что могли, и кое-что даже за собственный счет. Мол, чиновники с самого начала обращали внимание не на качество, а на стоимость материалов и работ.

«763 миллиона, которые были выделены, нам не хватило. А нам прямо сказали, что вы заканчиваете работы и сдаете объект, по возможности дополняя своими средствами. Мы сделали все, что было в наших силах для того, чтобы дети учились. Со своего кармана мы еще 160 миллионов вложили», — говорит директор ТОО «Атакент Жылой» Гизат Бисенов.

Но чиновники ни в чем таком не признаются. Более того — настроены решительно. Обещают, что такую школу подрядчики будут перестраивать и только за свой счет.

«Подрядчики будут восстанавливать здание за свой счет, потому что еще не прошли гарантийные сроки. Сейчас на месте работает 25 человек и две единицы техники. А что касается государственного бюджета, то ни копейки выделено не будет!» — заявил сотрудник акимата Атырауской области Еркебулан Сатканбаев.

В антикоррупционном бюро тоже заинтересовались этой стройкой и начали свою проверку. Причиной стали подозрения в растрате государственных денег. Расследование ведут как раз в отношении чиновников — из областного департамента строительства.