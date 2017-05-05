Группировка из Молдовы ограбила итальянские магазины на 500 тысяч евро
Итальянские правоохранительные органы разоблачили преступную группу, состоящую из граждан Молдовы.
Итальянские правоохранительные органы разоблачили преступную группу, состоящую из граждан Молдовы.
Они совершили несколько ограблений в северном регионе полуострова, пишут vesti.md.
Члены группы были очень хорошо подготовлены и им всегда удавалось совершать кражи, не вызывая тревоги. Например, в одном магазине бытовой техники им удалось избежать свыше 200 датчиков сигнализации.
Полиция выдала ордера на арест четырех молдаван, а двое членов группировки остались под домашним арестом. Их возраст составляет от 29 до 41 лет, пишет stirilocale.md.
Банда занималась кражами в таких городах как Парме, Реджио Эмилии, Верчелли, Поволетто. Они забирали технику, мобильные телефоны, обувь, дорогие духи, автозапчасти, электроинструменты, электронные материалы.
После обысков в домах подозреваемых, полиция обнаружила украденные товары, стоимость которых была оценена примерно в 100 000 евро.
Общая сумма ущерба составляет 500 000 евро, но может насчитывать и больше, так как расследование еще продолжается.