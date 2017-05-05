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5 мая, источник: Publika.md

Группировка из Молдовы ограбила итальянские магазины на 500 тысяч евро

Итальянские правоохранительные органы разоблачили преступную группу, состоящую из граждан Молдовы.

Источник: Publika.md

Они совершили несколько ограблений в северном регионе полуострова, пишут vesti.md.

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Члены группы были очень хорошо подготовлены и им всегда удавалось совершать кражи, не вызывая тревоги. Например, в одном магазине бытовой техники им удалось избежать свыше 200 датчиков сигнализации.

Полиция выдала ордера на арест четырех молдаван, а двое членов группировки остались под домашним арестом. Их возраст составляет от 29 до 41 лет, пишет stirilocale.md.

Банда занималась кражами в таких городах как Парме, Реджио Эмилии, Верчелли, Поволетто. Они забирали технику, мобильные телефоны, обувь, дорогие духи, автозапчасти, электроинструменты, электронные материалы.

После обысков в домах подозреваемых, полиция обнаружила украденные товары, стоимость которых была оценена примерно в 100 000 евро.

Общая сумма ущерба составляет 500 000 евро, но может насчитывать и больше, так как расследование еще продолжается.

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