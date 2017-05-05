В Гватемале эвакуировали 300 человек из-за угрозы извержения вулкана Фуэго

По данным Национального координационного совета по снижению риска катастроф (Conred), оранжевый уровень опасности введен в муниципалитетах Эскуинтла, Чимантенангло и Сакатепекез. Из районов Санта-Лусия Котсумалгуапа в Эскуинтле эвакуировали порядка 330 жителей.

Как сообщается, в 10 образовательных учреждениях также были отменены занятия.