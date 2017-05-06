Из горящей высотки на юго-западе Москвы эвакуировали 70 человек

«Из здания эвакуировано 70 человек. Они направлены в пункты временного размещения», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, аварийно-спасательные работы на месте возгорания продолжаются. В тушении пожара задействовано 140 человек и 39 единиц техники.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что для координации действий пожарно-спасательных подразделений на место происшествия на Профсоюзной улице в Москве прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.