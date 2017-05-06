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01:39 (мск), источник: Интерфакс

Из горящей высотки на юго-западе Москвы эвакуировали 70 человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Порядка 70 человек эвакуировано в результате пожара в 35-этажном жилом здании на юго-западе Москвы, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Из здания эвакуировано 70 человек. Они направлены в пункты временного размещения», — сказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, аварийно-спасательные работы на месте возгорания продолжаются. В тушении пожара задействовано 140 человек и 39 единиц техники.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что для координации действий пожарно-спасательных подразделений на место происшествия на Профсоюзной улице в Москве прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Ранее источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что в 35-этажном здании на юго-западе Москвы по адресу: Профсоюзная улица, дом 64, корпус 2 возник пожар, которому был присвоен третий ранг сложности. Позднее сложность пожара понизили до второго ранга.

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