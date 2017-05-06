Из горящей высотки на юго-западе Москвы эвакуировали 70 человек
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Порядка 70 человек эвакуировано в результате пожара в 35-этажном жилом здании на
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Порядка 70 человек эвакуировано в результате пожара в 35-этажном жилом здании на
«Из здания эвакуировано 70 человек. Они направлены в пункты временного размещения», — сказал сотрудник
По его словам,
В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что для координации действий
Ранее источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что в 35-этажном здании на