В Мексике напали на отделение правящей партии, есть погибшие
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения на отделение правящей
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения на отделение правящей
По данным агентства, вооруженные мужчины ворвались в здание в тот момент, когда производилась выдача оплаты активистам, занимавшимся рекламой кандидата на пост губернатора от ИРП.
Как сообщается, в результате перестрелки еще трое полицейских получили ранения.
По некоторым данным, есть информация об одном задержанном, однако большинство преступников скрылись на транспортом средстве.