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04:55 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике напали на отделение правящей партии, есть погибшие

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения на отделение правящей Институционно-революционной партии (ИРП) в штате Мехико, сообщает агентство Prensa Latina.

По данным агентства, вооруженные мужчины ворвались в здание в тот момент, когда производилась выдача оплаты активистам, занимавшимся рекламой кандидата на пост губернатора от ИРП.

В результате инцидента погибли четыре человека, среди которых трое полицейских

Как сообщается, в результате перестрелки еще трое полицейских получили ранения.

По некоторым данным, есть информация об одном задержанном, однако большинство преступников скрылись на транспортом средстве.

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