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06:02 (мск), источник: РИА Новости

На Новом Арбате в Москве ликвидировали пожар в административном здании

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в административном здании на Новом Арбате, откуда ранее эвакуировали 30 рабочих, сообщает столичный главк МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание утеплителя короба и электрокабелей в административном здании на Новом Арбате, дом 15», — говорится в микроблоге ведомства в Twitter.

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