На Новом Арбате в Москве ликвидировали пожар в административном здании
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в административном здании на Новом Арбате, откуда ранее эвакуировали 30 рабочих, сообщает столичный главк МЧС.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в административном здании на Новом Арбате, откуда ранее эвакуировали 30 рабочих, сообщает столичный главк МЧС.
«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание утеплителя короба и электрокабелей в административном здании на Новом Арбате, дом 15», — говорится в микроблоге ведомства в Twitter.