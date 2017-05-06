Пропавшую в Башкирии девочку нашли

Одиннадцатилетнюю Аню Душину из Белорецка нашли. Девочка забрела в подъезд дома в соседнем квартале, где ее и обнаружили жильцы — ребенка узнали по ориентировке.

— Около 9 вечера я выходила из дома и увидела девочку в красной шапке, белой куртке, худенькую, — рассказала нашедшая ребенка Дарья Ионова. — Она очень похожа на одну мою знакомую, поэтому я ее запомнила.

Позже Дарья прочла ориентировку на Душину, и когда поздним вечером снова увидела ребенка в подъезде, сообразила, что это и есть потерявшаяся Аня. Девушка завела напуганного ребенка в квартиру и вызвала полицию.

Напомним, 11-летняя Аня Душина пропала 5 мая около 5 часов вечера. Аня страдает провалами памяти: она вышла из дома по проспекту Октября, заигралась, и забыла, как попасть домой. Нашли ее по соседству на улице Косоротова.

Сейчас с девочкой все хорошо: за ней приехали родные и забрали домой.