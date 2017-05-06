Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
«Путин разгадал код Меркель»: СМИ о встрече в Сочи
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Боится истерики»: Пушков об отказе Трампа встречаться с Путиным
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
07:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске самосвал «вынес» в кювет малолитражку

Авария произошла сегодня, 6 мая, рано утром на окраине города.

Около 7:00 часов по улице 22 декабря, расположенной в районе Старого Кировска, столкнулись самосвал и хэтчбек Mitsubishi, рассказали очевидцы в соцсетях. По всей видимости, машины ехали во встречных транспортных потоках, а в результате ДТП самосвал «вынес» иномарку с трассы, и оба оказались в кювете. Легкий хэтчбек перевернулся, оставшись лежать днищем вверх, у самосвала оторвало лестницу. При этом автор поста успокоил читателей, что оба водителя живы и целы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
У Новоселова и Гребенщикова нет своих автомобилей
Сборная России с непростой победы стартовала на чемпионате мира
Госдеп США: Тиллерсон рассчитывает на новые встречи с Лавровым
МИД РФ ответил на обвинения Эстонии в нарушении ее границы
Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на «холодной войне»
В Сирии вступил в силу режим прекращения огня
ФСБ рассказала, что делал украинский катер у берегов Крыма
Франция призвала СМИ игнорировать утечку писем из штаба Макрона
Спорт
Единый кулак: сборная России выиграла стартовый матч ЧМ Подопечные Олега Знарка второй крупный турнир подряд начинали против сборной Швеции. В сентябре прошлого года в Торонто на Кубке мира россияне проиграли со счетом 1:2
Авто
Оформлены документы на новый российский внедорожник Нижегородская НПФ «Селеста» запатентовала внешность некоего «многофункционального транспортного средства»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь