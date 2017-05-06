В Омске самосвал «вынес» в кювет малолитражку

Около 7:00 часов по улице 22 декабря, расположенной в районе Старого Кировска, столкнулись самосвал и хэтчбек Mitsubishi, рассказали очевидцы в соцсетях. По всей видимости, машины ехали во встречных транспортных потоках, а в результате ДТП самосвал «вынес» иномарку с трассы, и оба оказались в кювете. Легкий хэтчбек перевернулся, оставшись лежать днищем вверх, у самосвала оторвало лестницу. При этом автор поста успокоил читателей, что оба водителя живы и целы.