Житель столицы Приангарья совершил разбойное нападение на офис микрозайма

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в офис микрофинансовой организации ворвался мужчина в маске, который угрожая кассиру ножом, похитил деньги и скрылся. В скором времени сотрудники ППС задержали налетчика и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель, который признался в содеянном. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в помещение финансовой организации ворвался мужчина в маске. Угрожая женщине-кассиру ножом, он похитил деньги и скрылся. Немедленно ориентировка была передана всем наружным экипажа полиции.