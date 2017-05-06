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10:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель столицы Приангарья совершил разбойное нападение на офис микрозайма

Налетчик был задержан сотрудниками полиции.

Источник: IrkutskMedia.ru

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в офис микрофинансовой организации ворвался мужчина в маске, который угрожая кассиру ножом, похитил деньги и скрылся. В скором времени сотрудники ППС задержали налетчика и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель, который признался в содеянном. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в помещение финансовой организации ворвался мужчина в маске. Угрожая женщине-кассиру ножом, он похитил деньги и скрылся. Немедленно ориентировка была передана всем наружным экипажа полиции.

Следуя по маршруту патрулирования наряд патрульно-постовой службы в составе инспекторов Евгения Гладких и Игоря Рынгина заметили подозрительного человека на улице Баумана почти в километре от места совершения преступления. Увидев служебный автомобиль полиции прохожий попытался скрыться с поля зрения сотрудников ППС, однако спустя считанные минуты предполагаемого разбойника задержали, после чего доставили в отдел полиции. При нём находился самодельный нож и пакет с похищенными денежными средствами.

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