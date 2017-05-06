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11:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На Коммунальном мосту Nissan зажало между автобусами

В результате аварии пострадала 30-летняя женщина.

На Коммунальном мосту автомобиль Nissan March оказался между двумя автобусами. Иномарка въехала в стоящую маршрутку, после чего машину протаранил еще один автобус. Авария произошла в пятницу, 5 мая, около 21:30. Информацию о ДТП рассказала в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, маршрутный автобус № 50 ехал по правой стороне моста в направлении Предмостной площади. Недалеко от остановки «Остров Отдыха» он врезался в иномарку Nissan March, которая, в свою очередь, на скорости протаранила стоящий автобус № 90. Тот в это время стоял сломанный. Знак аварийной остановки водитель выставил заблаговременно.

В ведомстве предположили, что водитель иномарки слишком поздно заметила стоящий автобус и применила экстренное торможение.

В результате происшествия пострадала женщина-водитель иномарки. 30-летнюю красноярку увезли в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Травмы оказались несерьезными.

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