На Коммунальном мосту Nissan зажало между автобусами

На Коммунальном мосту автомобиль Nissan March оказался между двумя автобусами. Иномарка въехала в стоящую маршрутку, после чего машину протаранил еще один автобус. Авария произошла в пятницу, 5 мая, около 21:30. Информацию о ДТП рассказала в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, маршрутный автобус № 50 ехал по правой стороне моста в направлении Предмостной площади. Недалеко от остановки «Остров Отдыха» он врезался в иномарку Nissan March, которая, в свою очередь, на скорости протаранила стоящий автобус № 90. Тот в это время стоял сломанный. Знак аварийной остановки водитель выставил заблаговременно.

В ведомстве предположили, что водитель иномарки слишком поздно заметила стоящий автобус и применила экстренное торможение.