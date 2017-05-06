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11:08 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре сгорел рынок

Пожар произошел в ночь на субботу, 6 мая, в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Как сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре поступило поступило в оперативные службы около половины первого ночи. К месту пожара были направлены силы и средства подразделений пожарной охраны. Горело здание рынка на улице Аверкиева. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров.

Очевидцы происшествия сообщили, что огонь захватил также все торговые ряды и припаркованные рядом с рынком автомобили.

На полную ликвидацию огня ушло около 45 минут.

Всего в борьбе с огнем было задействовано 85 человек и 25 единиц техники, от МЧС России — 53 человек и16 единиц техники.

Это уже не первый крупный пожар, произошедший в Краснодаре за последние несколько дней.

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