В Краснодаре сгорел рынок
Пожар произошел в ночь на субботу, 6 мая, в
Пожар произошел в ночь на субботу, 6 мая, в
Как сообщает «Югополису»
Очевидцы происшествия сообщили, что огонь захватил также все торговые ряды и припаркованные рядом с рынком автомобили.
На полную ликвидацию огня ушло около 45 минут.
Всего в борьбе с огнем было задействовано 85 человек и 25 единиц техники, от МЧС России — 53 человек и16 единиц техники.
Это уже не первый крупный пожар, произошедший в Краснодаре за последние несколько дней.