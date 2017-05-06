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09:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Пожар на харьковской свалке не повторит львовскую трагедию — ГСЧС

Начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил в эфире «ГС», что пожар на мусорной свалке под Харьковом локализован, теперь правоохранительные органы устанавливают причины возгорания.

Источник: "РИА Новости" Украина

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы.

Вторые сутки спасатели пытаются потушить пожар на мусорном полигоне возле Харькова. Возгорание произошло на свалке бытовых отходов. Информацию об этом спасатели получили 4 мая в 15.46. На тот момент огонь уже успел распространиться на площадь 700 квадратных метров.

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Удалось ли локализовать пожар возле Харькова и каковы последствия чрезвычайной ситуации, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

(текст публикуется на языке оригинала).

Яка зараз ситуація, чи вдалося локалізувати пожежу?

— Пожежа локалізована, на теперішній час на місці працюють 16 одиниць інженерної техніки, це крім того, що працюють чотири відділення на автоцистернах. Це два екскаватора, три КАМАЗи, одна машина ємністю 13 кубометрів та водовозки. Два трактори і одна автоцистерна даного підприємства. Також на території сміттєзвалища знаходиться ємкість з водою 50 кубометрів. Що хочу я сказати, що зараз на оцій от площі 700 метрів квадратних, там відкритого горіння немає, проводиться рекультивація сміття та його проливання. Тобто пожежа локалізована, як я вже казав, на місці працює спеціальна оперативна група, встановлюється причина, жертв та постраждалих немає. Ситуація знаходиться під контролем.

Чи немає загрози обвалу сміття, тобто повторення львівської трагедії?

— Сміттєзвалище приблизно 15 гектарів, висота сміттєзвалища, самої найвищої точки, 15 метрів. Тобто порівнювати їх неможливо. Ніяких загроз в тому, що буде якийсь там обвал тощо, такого нема. Тобто ця ситуація, як вже казав, контрольована і зараз працюють по локалізації, ліквідації поодиноких осередків тління. Відкритого вогню вже нема. Є лише осередки тління.

Чому сталося займання вже відомо?

— Зараз група на чолі з правоохоронними органами буде встановлювати.

Що це за сміттєзвалище? Воно законно працює?

— Це відкрита територія. Куди звозиться сміття. Далі воно фасується та переробляється.

Багато відпочивальників у травневі свята виходять на природу, чи є попередження через високу пожежну небезпеку, як, наприклад, в Києві?

— Я можу сказати, що перед першотравневими святами була проведена робота з населенням, в тому числі через ЗМІ, я маю на увазі інформування про виконання правил пожежної безпеки на природі. Були у нас пожежі на відкритих територіях. Але на лісові пожежі наші підрозділи не залучали. Було два загоряння, але це вони були ліквідовані співробітниками лісхозів.

Председатель правления «Украинской Ресайклинг Ассоциации» Александр Лымарь в эфире «ГС» прояснил, какое наказание ждет виновных в выбросе львовского мусора в Зоне отчуждения ЧАЭС.

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