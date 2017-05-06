Автомобиль инкассаторов насмерть сбил женщину на трассе Алматы-Бишкек
Автомобиль инкассаторов насмерть сбил женщину на трассе
Автомобиль инкассаторов насмерть сбил женщину на трассе
Наезд на пешехода был совершен на трассе
Все произошло так неожиданно, что водитель не успел сориентироваться и предпринять хоть
Известно, что проезжую часть женщина переходила в неустановленном месте. При слабом освещении заметить ее на обочине дороги было практически невозможно. Однако, вероятнее всего, у полицейских будут вопросы и к водителю, совершившему наезд. Судя по тормозному пути и расстоянию, которое проехал броневик от места удара, он значительно превысил допустимую скорость. Детали произошедшего установят сотрудники отдела по расследованию ДТП.