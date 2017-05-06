Автомобиль инкассаторов насмерть сбил женщину на трассе Алматы-Бишкек

Наезд на пешехода был совершен на трассе Алматы-Бишкек, под мостом, на повороте в город Каскелен. По словам очевидцев, бронированный фургон ехал в сторону Алматы на большой скорости, когда на проезжую часть неожиданно выбежала женщина.

Все произошло так неожиданно, что водитель не успел сориентироваться и предпринять хоть какие-то действия. После удара женщина оказалась под тяжелой машиной, которая остановилась не меньше, чем через сотню метров. Установить ее личность на месте происшествия не удалось.

Известно, что проезжую часть женщина переходила в неустановленном месте. При слабом освещении заметить ее на обочине дороги было практически невозможно. Однако, вероятнее всего, у полицейских будут вопросы и к водителю, совершившему наезд. Судя по тормозному пути и расстоянию, которое проехал броневик от места удара, он значительно превысил допустимую скорость. Детали произошедшего установят сотрудники отдела по расследованию ДТП.