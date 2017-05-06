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09:48 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Полтаве обнаружили массовое захоронение людей

Строители проводили канализацию и экскаваторами вывернули останки на поверхность.

Источник: Telegraf.com.ua

В Полтаве случайно нашли кладбище в несколько гектаров в самом центре города. На месте, где планируется постройка жилого комплекса, теперь лежат не земле сотни человеческих костей и черепов, говорится в сюжете ТСН.

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Строители проводили канализацию и экскаваторами вигорнули останки на поверхность. Шокированные активисты обратились к городской власти, чтобы дать этому совет, но там написали ответ: «человеческих останков не обнаружено». Тогда полтавчане в перчатках собрали то, что было на поверхности и вызвали полицию.

Разгорелся публичный скандал. В городском краеведческом музее объясняют, что поле, где обнаружили кости, неоднократно было местом массового погребения. Кладбище известно в начале позапрошлого века, во время Второй мировой войны немцы там расстреливали евреев — вообще убили 8 тысяч мирных жителей и создали концлагерь, в котором держали еще 15 тысяч человек.

Антрополог Андрей Артемьев исследовал несколько фрагментов и пришел к выводу, что похоронены были люди разного возраста — и старики, и дети, мужчины и женщины. Часть костей изъяли на экспертизу и открыли уголовное производство. Городской совет журналистам ничего комментировать не захотел, так же, как и фирма-подрядчик, проводившая работы.

В полиции не скрывают удивления официальным ответом органа власти и называют отписку «циничной ложью», Правоохранители хотят привлечь к ответственности чиновников, причастных к появлению такого документа. Активисты планируют обратиться к посольствам стран, граждане которых предположительно похоронены на этом кладбище. А от полтавской городской власти потребуют перезахоронения останков и недопущения строительных работ — взамен предлагают создать на этой территории мемориал.

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