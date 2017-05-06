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09:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Нефтяное пятно появилось в акватории бухты Патрокл во Владивостоке

Экологи работают на месте разлива нефтепродуктов.

Владивосток, 6 мая, PrimaMedia.

Нефтяное пятно длиной около километра на акватории Уссурийского залива в районе Патрокла во Владивостоке заметили местные жители. Как рассказал корр. ИА PrimaMedia оперативный дежурный Тихоокеанского морского Управления Росприроднадзора, бригада специалистов уже работает на месте, результаты проверки будут известны только после праздников.

Жители микрорайона Патрокл обнаружили маслянистую пленку в акватории, где на рейде стоят два военных корабля, кроме того, нефтепродукты волнами прибило и к берегу. Также, по словам горожан, в воздухе чувствуется сильный запах дизельного топлива.

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