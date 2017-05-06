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09:25 (мск), источник: ДЕЙТА

9 дубов больно ударили по карману жителя Приморья

В Кировском районе по заявлению прокурора суд взыскал экологический ущерб с «черного лесоруба», об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Приговором Кировского районного суда житель пос. Кировский осужден за незаконную рубку деревьев. Он признан виновным в том, что в период с января по февраль 2016 года умышленно, из корыстных побуждений произвел незаконную рубку 9 сырорастущих деревьев породы дуб.

В результате таких действий городскому поселению причинен ущерб на общую сумму свыше 150 тысяч рублей.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с гражданским иском о взыскании штрафа с осужденного в пользу Кировского муниципального района.

Исковые требования прокурора Кировского района судом удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу, вопросы его фактического исполнения поставлены на контроль в прокуратуре района.

Ирина Петрова.

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