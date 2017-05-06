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10:08 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцам продавали просроченные куриные яйца

Полицейские и инспекторы Россельхознадзора накрыли цех по фасовке просроченного куриного яйца. На упаковках с сомнительной продукцией, которые расходились по магазинам и торговым точкам, красовалась свежая дата. Около 100 тысяч просроченных яиц изъято и помещено на изолированное хранение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Фасовка просроченной продукции осуществлялась на территории крупного промышленного предприятия по улице Снеговая г. Владивостока. При визите в складское помещение, в котором располагался цех, сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку и инспекторы Россельхознадзора обнаружили 96 тысяч штук Окинского яйца из Иркутской области и свыше 2 тысяч яиц Инской птицефабрики из Кемерово. Срок годности на 96 тысяч яиц истёк в середине апреля этого года, на оставшиеся две с небольшим тысячи штук — 23 апреля. Ветеринарные сопроводительные документы на обнаруженную продукцию отсутствовали.

Причём на 28 коробках с Окинским яйцом, в которых было около 7 тысяч яиц, поверх старой маркировки уже были наклеены новые этикетки со свежей датой сортировки. В коробках находились упакованные в полиэтилен ячейки с яйцом по 30 штук в каждой, на которых также стояла новая дата сортировки. Фасовка яйца в ячейки, которые затем расходились по магазинам и торговым точкам города, осуществлялась здесь же. Рядом с машиной по упаковке в полиэтилен находилась картонная коробка с этикетками для расфасованных ячеек. По словам находившегося в цеху оператора-фактуровщика, отпускная стоимость яйца составляла 55 рублей за десяток.

Как отметили инспекторы Россельхознадзора, наклеенные на коробках поверх старых новые этикетки были копиями. Если обратить внимание, то старые этикетки СПК «Окинский» отпечатаны в цветном варианте, тогда как наклеенные сверху — в чёрно-белом.

В настоящее время небезопасная для здоровья продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. Представитель компании-нарушителя свою вину признал полностью. В отношении ООО вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Опасная продукция в ближайшее время будет уничтожена либо утилизирована на корм скоту.

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