В Минске при столкновении двух троллейбусов пострадали 6 человек
Инцидент произошел 5 мая в районе пересечения ул. Якубовского и Шаранговича.
Инцидент произошел 5 мая в районе пересечения ул. Якубовского и Шаранговича.
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два троллейбуса, в результате чего пострадали 6 человек. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Андрей Шуканов.
Инцидент произошел 5 мая в районе пересечения ул. Якубовского и Шаранговича.
«Оба троллейбуса стояли на остановке. Первый поехал и остановился, так как впереди стоял автобус, а второй водитель троллейбуса после
В результате 6 пассажиров получили повреждения, но никто не госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.