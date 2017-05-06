В Минске при столкновении двух троллейбусов пострадали 6 человек

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два троллейбуса, в результате чего пострадали 6 человек. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Андрей Шуканов.

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Инцидент произошел 5 мая в районе пересечения ул. Якубовского и Шаранговича.

«Оба троллейбуса стояли на остановке. Первый поехал и остановился, так как впереди стоял автобус, а второй водитель троллейбуса после высадки-посадки пассажиров проявил невнимательность и врезался во впереди остановившегося коллегу», — рассказал Андрей Шуканов.

В результате 6 пассажиров получили повреждения, но никто не госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.