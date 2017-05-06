ФСБ пресекла деятельность группировки, наладившей сеть по легализации мигрантов в РФ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о пресечении деятельности преступной группировки, создавшей сеть в различных регионах России для легализации нелегальных мигрантов.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Росгвардией на территории Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группировки, которые через сеть посредников в различных регионах России за денежное вознаграждение изготавливали и реализовывали нелегальным мигрантам поддельные паспорта граждан стран Средней Азии и другие документы, необходимые для постановки на миграционный учет, получения разрешения на временное пребывание или вида на жительство, а также приобретения российского гражданства», — сообщили в ЦОС ФСБ.

В результате проведенных мероприятий задержаны 19 участников ОПГ, в том числе ее руководители, сказали в ЦОС.

Прекращена работа 11 нелегальных лабораторий по изготовлению фиктивных документов. «В ходе обысков изъято свыше 500 печатей, голограмм, поддельных паспортов, патентов, электронных носителей информации, медицинских книжек и иных регистрационных документов», — сообщили в ФСБ.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено девять уголовных дел.