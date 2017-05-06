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10:42 (мск), источник: Volga News

Под Сызранью автоледи с ребенком на KIA Sportage вылетела в кювет

В субботу, 6 мая, около восьми часов утра, на 913 км автодороги М5 автомобиль KIA Sportage вылетел через отбойник в кювет, сообщает ktv-ray.ru. За рулем иномарки находилась 57-летняя женщина, также в салоне находился пятилетний пассажир.

По предварительной версии, в момент ДТП автоледи, пытаясь избежать столкновения с автомобилем «Урал», выехала на обочину, пробила отбойник и вылетела в кювет.

В результате аварии водитель и малолетний пассажир получили ушибы. У автомобиля сработали подушки безопасности. На месте ДТП работали пожарные, спасатели и инспекторы ГИБДД.

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