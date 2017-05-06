Под Сызранью автоледи с ребенком на KIA Sportage вылетела в кювет

По предварительной версии, в момент ДТП автоледи, пытаясь избежать столкновения с автомобилем «Урал», выехала на обочину, пробила отбойник и вылетела в кювет.

В результате аварии водитель и малолетний пассажир получили ушибы. У автомобиля сработали подушки безопасности. На месте ДТП работали пожарные, спасатели и инспекторы ГИБДД.