Под Сызранью автоледи с ребенком на KIA Sportage вылетела в кювет
В субботу, 6 мая, около восьми часов утра, на 913 км автодороги М5 автомобиль KIA Sportage вылетел через отбойник в кювет, сообщает
В субботу, 6 мая, около восьми часов утра, на 913 км автодороги М5 автомобиль KIA Sportage вылетел через отбойник в кювет, сообщает
По предварительной версии, в момент ДТП автоледи, пытаясь избежать столкновения с автомобилем «Урал», выехала на обочину, пробила отбойник и вылетела в кювет.
В результате аварии водитель и малолетний пассажир получили ушибы. У автомобиля сработали подушки безопасности. На месте ДТП работали пожарные, спасатели и инспекторы ГИБДД.