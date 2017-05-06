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12:34 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

4-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде

4-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде.

ДТП с участием автомобилей «Форд С-мах», «Вортекс Истина», «ВАЗ-2109» и «Хендэ Солярис» произошло накануне, 5 мая, на Второй продольной в Советском районе Волгограда.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области ВДТВ пояснили, что ДТП произошло напротив дома № 32 по проспекту Университетскому в 13:00.

В это время 68-летний водитель «Форд С-мах», двигаясь со стороны улицы Морозовской, совершил столкновение с автомобилем «Вортекс Истина». В результате «Форд» отбросило на автомашину «ВАЗ- 2109». В момент столкновения «Форда» и «Вортекс» из прицепа вылетел металлический предмет и повредил автомашину «Хендэ Солярис».

По данным полицейских, в результате ДТП пострадал 4-летний пассажир «ВАЗ-2109». Ребенок находился в салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. Пострадавший доставлен в больницу с травмой головы.

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