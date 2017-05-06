На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора
В субботу, 6 мая, СМИ сообщили о ЧП на химзаводе в Бресте.
В субботу, 6 мая, СМИ сообщили о ЧП на химзаводе в Бресте.
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Выброс хлора произошел на Брестском заводе бытовой химии, сообщили корреспонденту Sputnik в областном управлении МЧС.
В субботу, 6 мая, СМИ сообщили о ЧП на химзаводе в Бресте. По словам очевидцев, чувствуется сильный запах хлора. Предположительно, выброс химического вещества произошел в закрытом цехе предприятия.
«Угрозы людям нет», — рассказали в Брестском областном УМЧС.