Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Боится истерики»: Пушков об отказе Трампа встречаться с Путиным
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
10:40 (мск), источник: Sputnik.by

На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора

В субботу, 6 мая, СМИ сообщили о ЧП на химзаводе в Бресте.

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Выброс хлора произошел на Брестском заводе бытовой химии, сообщили корреспонденту Sputnik в областном управлении МЧС.

В субботу, 6 мая, СМИ сообщили о ЧП на химзаводе в Бресте. По словам очевидцев, чувствуется сильный запах хлора. Предположительно, выброс химического вещества произошел в закрытом цехе предприятия.

«Угрозы людям нет», — рассказали в Брестском областном УМЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На химзаводе в Бресте произошел выброс хлора
СМИ: Флинна предупреждали о рисках общения с послом России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Сборная России победила Швецию на ЧМ. Оценки хоккеистам
Свидетельства о рождении и смерти предложено выдавать через МФЦ
Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на «холодной войне»
Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве
ФСБ задержала членов преступной сети по легализации мигрантов
Спорт
Канада и Чехия выдали спектакль, Германия удивила США Что происходило в первый день чемпионата мира, кроме матча Россия — Швеция
Авто
Оформлены документы на новый российский внедорожник Нижегородская НПФ «Селеста» запатентовала внешность некоего «многофункционального транспортного средства»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь