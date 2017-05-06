Пьяный водитель спровоцировал ДТП с маршруткой в Челябинске, есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси в Челябинске спровоцировал нетрезвый водитель иномарки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, сегодня, 6 мая, около девяти часов утра напротив дома № 1 по улице Ярославской (Советский район) перевернулся автобус ПАЗ.

По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД, пьяный водитель Volkswagen, перестраиваясь, совершил столкновение с двигавшимся впереди маршрутным такси № 66. В результате автобус изменил направление, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся.

«Иномаркой управлял мужчина 1980 года рождения, его водительский стаж составляет 18 лет, за прошедший год в поле зрения Госавтоинспекции он не попадал. В момент ДТП мужчина был в состоянии опьянения», — говорится в сообщении ГИБДД.

Информация о количестве пострадавших устанавливается. По словам очевидцев, бригады скорой медпомощи госпитализировали 5−7 человек.

По факту ДТП проводится административное расследование.