Мнимая операция дочери обошлась пожилой петербурженке в полтора миллиона

Как стало известно «Фонтанке», о «проблемах» дочери незнакомец предупредил женщину 80 лет при личном визите. Около половины десятого вечера 5 мая мужчина лет тридцати на вид пришёл в квартиру пенсионерки на проспекте Народного Ополчения и рассказал, что её дочь попала в больницу, и ей требуется платная операция.