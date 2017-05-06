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13:22 (мск), источник: Фонтанка

Мнимая операция дочери обошлась пожилой петербурженке в полтора миллиона

В Кировском районе Петербурга пенсионерка отдала свои сбережения мошеннику в вязанной шапочке, заявившему, что её дочери требуется срочная дорогостоящая операция.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», о «проблемах» дочери незнакомец предупредил женщину 80 лет при личном визите. Около половины десятого вечера 5 мая мужчина лет тридцати на вид пришёл в квартиру пенсионерки на проспекте Народного Ополчения и рассказал, что её дочь попала в больницу, и ей требуется платная операция.

Женщина поверила и отдала незнакомому человеку в чёрной одежде и чёрной вязанной шапке все накопления — миллион 600 тысяч рублей

Когда пенсионерка выяснила, что в больницу никто из родственников не попадал, то попросила полицейских найти мужчину со сбережениями.

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