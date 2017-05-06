Число пострадавших от пожара в московской высотке возросло до 30

«Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди которых шестеро детей. Из них 11 человек были направлены в больницы, в том числе двое детей», — рассказали агентству в службе скорой помощи.

Ранее 6 мая сообщалось о девяти пострадавших.

Возгорание произошло в одной из высоток жилищного комплекса «Дирижабль» на Профсоюзной улице, 64, корпус 2. На минус первом этаже 40-этажного дома загорелись кабели, по которым огонь распространился.