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12:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже рецидивист ранил знакомого разбитой бутылкой

Парень попал в больницу.

Ранее судимый 28-летний воронежец ранил 22-летнего парня разбитой бутылкой в поясницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 6 мая. Знакомые вместе выпивали в компании и поссорились.

Конфликт произошел во дворе многоэтажки на улице Жукова около 2:00 вторника, 2 мая. Ранив молодого человека «розочкой», злоумышленник скрылся. Пострадавший получил повреждение почки. Он попал в больницу. Эксперты квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Рецидивист признал вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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