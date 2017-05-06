В Воронеже рецидивист ранил знакомого разбитой бутылкой

Ранее судимый 28-летний воронежец ранил 22-летнего парня разбитой бутылкой в поясницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 6 мая. Знакомые вместе выпивали в компании и поссорились.

Конфликт произошел во дворе многоэтажки на улице Жукова около 2:00 вторника, 2 мая. Ранив молодого человека «розочкой», злоумышленник скрылся. Пострадавший получил повреждение почки. Он попал в больницу. Эксперты квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Рецидивист признал вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) ему грозит до 10 лет лишения свободы.